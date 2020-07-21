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Дайєр офіційно продовжив контракт із Тоттенхемом

18:43 - Читать на русском
Дайєр офіційно продовжив контракт із Тоттенхемом
Ерік Дайєр / ФК Тоттенхем

Універсал лондонського Тоттенхема Ерік Дайєр продовжить свої виступи за команду Жозе Моурінью.

26-річний виконавець продовжив контракт зі "шпорами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода Дайєра з лондонцями діятиме до літа 2024 року. Нинішній сезон – вже 6-й для нього у футболці Тоттенхема. До Лондона Дайєр перебрався із лісабонського Спортінга ще в 2014-му та встиг провести за "шпор" понад дві сотні матчів.

У рамках нинішньої кампанії універсал провів 29 поєдинків у всіх турнірах і поступово став улюбленцем керманича Тоттенхема Жозе Моурінью. Зокрема, Дайєр стабільно виходив у старті лондонців після карантину, допоки не отримав дискваліфікацію.

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Ерік Ерік Дайєр Тоттенхем Тоттенхем Англія
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