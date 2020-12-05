"Моурінью має колосальну присутність. Його успіх у грі – це те, чого клуб не бачив раніше, тому його вплив величезний.

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Насправді він перший, хто за потреби проявляє серйозність, і перший, хто сміється, коли для цього підходящий час. Це ідеально, оскільки абсолютно правильно. Так, Жозе полюбляє тебе зачепити. Він знає, як отримати реакцію у відповідь, і насолоджується конфліктом, коли все йде шкереберть", – цитує англійця Daily Mail.

Відзначимо, що Ерік Дайєр після призначення португальського фахівця став одним зі стержневих виконавців "шпор". У нинішньому сезоні в його активі 13 матчів у всіх турнірах.

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