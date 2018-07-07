Дайєр: Англії рано замислюватися про титул

Хавбек збірної Англії Ерік Дайєр прокоментував перемогу своєї команди над шведами в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"У матчі зі шведами ми показали свій рівень, на який і очікували. Хоча, безумовно, нам ще потрібно вдосконалювати свою гру.

Чи готова збірна Англії завоювати титул? Ні, ми готові до півфіналу чемпіонату світу, хто б не став нашим суперником. А про титул нам рано замислюватися", – цитує Еріка Дайєра Риа-Спорт.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у наступний раунд. До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

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