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Дайєр: Англії рано замислюватися про титул

22:04 127 Читать на русском
Дайєр: Англії рано замислюватися про титул
Англія – Швеція / Getty Images

Хавбек збірної Англії Ерік Дайєр прокоментував перемогу своєї команди над шведами в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"У матчі зі шведами ми показали свій рівень, на який і очікували. Хоча, безумовно, нам ще потрібно вдосконалювати свою гру.

Чи готова збірна Англії завоювати титул? Ні, ми готові до півфіналу чемпіонату світу, хто б не став нашим суперником. А про титул нам рано замислюватися", – цитує Еріка Дайєра Риа-Спорт.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у наступний раунд. До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Швеція - Англія Англія Англія Ерік Дайєр Ерік Дайєр
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