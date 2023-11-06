Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч впевнений, що вивчення української для нього не стане проблемою.

Боснієць похизувався мовними здобутками за 2 тижні роботи у донецькому клубі.

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"Як моя українська? Я вже розумію її десь на 30%. Можу читати. Дайте мені пів року, і я зможу говорити українською", – передає слова Пушіча кореспондент Футбол 24 в Гамбурзі.

Нагадаємо, контракт Пушіча з Шахтарем розрахований до літа 2026-го. Для 52-річного боснійця це перший досвід самостійної роботи на топ-рівні.

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