"Дайте мені пів року, і я зможу говорити українською": Пушіч здивував мовною обіцянкою
6 листопада 18:46 - Читать на русском
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч впевнений, що вивчення української для нього не стане проблемою.
Боснієць похизувався мовними здобутками за 2 тижні роботи у донецькому клубі.
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"Як моя українська? Я вже розумію її десь на 30%. Можу читати. Дайте мені пів року, і я зможу говорити українською", – передає слова Пушіча кореспондент Футбол 24 в Гамбурзі.
Нагадаємо, контракт Пушіча з Шахтарем розрахований до літа 2026-го. Для 52-річного боснійця це перший досвід самостійної роботи на топ-рівні.
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