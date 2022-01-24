Кумедний епізод за участю арбітра став окрасою поєдинку другого мексиканського дивізіону між Коррекаміносом та Мінеросом.

Головним героєм став суддя Хуан Андрес Есківель Гонсалес. В одному з епізодів він благав гравців не бігати так багато, бо не встигав за ними.

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"Дайте мені отямитись, виродки. Три контратаки...", – сказав мексиканець перед подачею кутового, взявши маленьку паузу. Реакція гравців була красномовною. Додає комічності епізоду той факт, що це трапилось лише на 37-й хвилині поєдинку.

Зустріч, на жаль для вболівальників та Хуана Андреса Есківеля Гонсалеса, який чимало набігався, завершилась нулями на табло.