"Ви хочете ще раз нагадати мені про Мбаппе? Його тут немає, тож я скажу вам те, що вже сказав раніше. Дайте йому спокій! Я вже сказав усе, що мав сказати. Іноді корисно мовчати.

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Жодних санкцій до Кіліана немає. Так, зараз він у складній ситуації, але я підтримую його. Він переживає не найщасливіший період у своїй кар'єрі. Попри все Мбаппе хотів приїхати. Думаю, зараз для нього краще, щоб я взагалі не говорив. Я волію мовчати і не брати участі в цих спекуляціях", – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе пропускає вже другий збір Франції, а преса продовжує припускати можливі причини такого ігнорування. На клубному рівні у форварда також не все гаразд – Мбаппе не може забити в 4 матчах Реала поспіль.

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