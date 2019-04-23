Дайч: Якщо Бернлі залишиться в АПЛ, клуб заплатить мені десятку

Головний тренер Бернлі Шон Дайч прокоментував результативну нічию в матчі проти Челсі (2:2).

"Багато галасу з боку, що ми проводимо поганий сезон. Але я думаю, що сезон прекрасний. Його зіпсували тільки травми і певна плутанина. Нам довелося нагадати собі, як ми дісталися до свого місця.

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Завжди хочеться прогресувати – і тренеру, і гравцям, і співробітникам. Наша зарплатна відомість – 58 мільйонів фунтів, і більшого з такою сумою не доб'єшся. Ми набрали 28 очок у 16 матчах – цього неможливо досягнути з анти-футболом

Чи буде бонус, якщо ми залишимося в АПЛ? Може, доплатять десятку. Я роблю це заради любові. Я не думаю, що нам потрібно розслаблятися і насолоджуватися. Ми знаємо, що продовжимо грати в АПЛ, якщо не трапиться нічого дивного", – поділився Дайч в коментарі Sky Sports.

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