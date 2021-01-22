Перемога Бернлі над Ліверпулем у 18-му турі англійської Прем'єр-ліги стала для Шона Дайча особливою.

Шон Дайч в матчі з Ліверпулем / Twitter Бернлі

Наставник "бордових" увійшов в історію англійської першості як один із кривдників чемпіонів АПЛ у їхніх рідних стінах.

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Як повідомляє Squawka, Шон Дайч став першим тренером, який в гостях здолав двох чинних чемпіонів з одним клубом. Від рук 49-річного фахівця і його Бернлі напередодні постраждав Ліверпуль (1:0), а у 2017 році зазнав поразки Челсі (2:3).

Зауважимо, Шон Дайч тренує "бордових" з 2012-го року. Після 18-ти турів поточної кампанії Бернлі розташувався на 16 сходинці.

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