toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АЛЬ-АЙН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - РОМА

Дайч розкритикував арбітра після поразки від Арсенала

18:35 19 Читать на русском
Дайч розкритикував арбітра після поразки від Арсенала
Шон Дайч / Reuters

Головний тренер Бернлі Шон Дайч залишився незадоволений суддівськими рішеннями в поєдинку своїх підопічних проти Арсенала (1:3) у 18-му турі АПЛ.

"Цей матч не повинен був закінчитися з рахунком 1:3. Думаю, що всі з цим погодяться. Один із м'ячів суперник забив після незначного офсайду.

Арсенал – Бернлі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Проти нас сьогодні було дуже багато рішень. Ешлі Барнс отримав ліктем в обличчя після неприродного руху. Відверто штовхали двома руками Кевіна Лонга, але пенальті не призначили через те, що він упав природно. Без пенальті на нашу користь ми відіграли 60 матчів. Свою хорошу гру ми повинні конвертувати в результати", – цитує Дайча BBC.

Відзначимо, що після поразки від Арсенала Бернлі продовжує йти в зоні вильоту. "Бордові" мають 12 очок і на 2 пункти відстають від рятівної позиції.

Арсенал обіграв Бернлі: 18-й тур АПЛ, матчі суботи

Англія18 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Бернлі: Субота 22 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
3 : 1
Бернлі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Бернлі Бернлі Англія Шон Дайч Шон Дайч Арсенал - Бернлі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
К'єво
19:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук