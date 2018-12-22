Дайч розкритикував арбітра після поразки від Арсенала

Головний тренер Бернлі Шон Дайч залишився незадоволений суддівськими рішеннями в поєдинку своїх підопічних проти Арсенала (1:3) у 18-му турі АПЛ.

"Цей матч не повинен був закінчитися з рахунком 1:3. Думаю, що всі з цим погодяться. Один із м'ячів суперник забив після незначного офсайду.

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Проти нас сьогодні було дуже багато рішень. Ешлі Барнс отримав ліктем в обличчя після неприродного руху. Відверто штовхали двома руками Кевіна Лонга, але пенальті не призначили через те, що він упав природно. Без пенальті на нашу користь ми відіграли 60 матчів. Свою хорошу гру ми повинні конвертувати в результати", – цитує Дайча BBC.

Відзначимо, що після поразки від Арсенала Бернлі продовжує йти в зоні вильоту. "Бордові" мають 12 очок і на 2 пункти відстають від рятівної позиції.

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