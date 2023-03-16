"Миколенко добре виступав, але, на жаль, захворів. Бен Годфрі замінив його. Негативний ефект хвороби полягає у тому, що вона може впливати на вас ще деякий час.

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Бен добре впорався, це те, що ми вимагаємо від складу. Я завжди кажу, що потрібно бути готовим до свого шансу", – цитує слова Дайча Liverpool Echo.

До слова, Миколенко пропустив поєдинок з Ноттінгемом (2:2), а проти Брентфорда (1:0) зіграв усього кілька хвилин. Загалом Віталій награв 27 матчів у сезоні.

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