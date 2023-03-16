Миколенко отримав тривожний сигнал – тренер Евертона хвалить конкурента
Наставник Евертона Шон Дайч поділився думками щодо переведення Бена Годфрі на фланг Віталія Миколенка.
"Миколенко добре виступав, але, на жаль, захворів. Бен Годфрі замінив його. Негативний ефект хвороби полягає у тому, що вона може впливати на вас ще деякий час.
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Бен добре впорався, це те, що ми вимагаємо від складу. Я завжди кажу, що потрібно бути готовим до свого шансу", – цитує слова Дайча Liverpool Echo.
До слова, Миколенко пропустив поєдинок з Ноттінгемом (2:2), а проти Брентфорда (1:0) зіграв усього кілька хвилин. Загалом Віталій награв 27 матчів у сезоні.
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