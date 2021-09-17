50-річний фахівець продовжить роботу на чолі "кларетових", повідомляє офіційний сайт клубу.

Вілшер прокоментував можливе повернення в Арсенал

Дайч підписав із Бернлі 4-річний контракт. Рада директорів ланкаширців задоволена результатами команди, що шостий сезон поспіль змагається в АПЛ. Бос Бернлі Алан Пейс назвав цей крок "відображенням шляху розвитку клубу, опираючись на тренерський успіх".

Відзначимо, що Шон Дайч очолив Бернлі ще в жовтні 2012-го. Найкращий результат "кларетових" під його керівництвом – 7-ме місце в Прем'єр-лізі та путівка до Ліги Європи за підсумками сезону 2017/18.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба