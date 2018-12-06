Дайч назвав головний недолік АПЛ

Керманич Бернлі Шон Дайч звернув увагу на проблему симуляції гравців в АПЛ після матчу проти Ліверпуля (1:3).

"Я ріс вболівальником Ліверпуля, і це була приголомшлива команда в плані умінь, сили, волі та вимогливості до себе. Що ж, якщо зараз цього немає, і робити такі підкати, як наші хлопці вчора, не можна, а це замінено симуляцією, то я дуже радий, що залишаюся старомодним.

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Неможливо уявити моє бажання, щоб хороші і чесні професіонали і те, як вони боролися, було замінено симуляціями. В АПЛ їх і так занадто багато. Я кажу це не перший раз", – цитує Дайча видання Liverpool Echo.

Після поразки від Ліверпуля Бернлі залишається в зоні вильоту, маючи в активі 9 очок.

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