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Дайч назвав головний недолік АПЛ

18:30 293 Читать на русском
Дайч назвав головний недолік АПЛ
Шон Дайч та Юрген Клопп / Фото Reuters

Керманич Бернлі Шон Дайч звернув увагу на проблему симуляції гравців в АПЛ після матчу проти Ліверпуля (1:3).

"Я ріс вболівальником Ліверпуля, і це була приголомшлива команда в плані умінь, сили, волі та вимогливості до себе. Що ж, якщо зараз цього немає, і робити такі підкати, як наші хлопці вчора, не можна, а це замінено симуляцією, то я дуже радий, що залишаюся старомодним.

Клопп в захваті від характеру Ліверпуля

Неможливо уявити моє бажання, щоб хороші і чесні професіонали і те, як вони боролися, було замінено симуляціями. В АПЛ їх і так занадто багато. Я кажу це не перший раз", – цитує Дайча видання Liverpool Echo.

Після поразки від Ліверпуля Бернлі залишається в зоні вильоту, маючи в активі 9 очок.

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Бернлі - Ліверпуль: Середа 05 грудня 2018

Бернлі
Матч завершено
1 : 3
Ліверпуль
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Бернлі - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Шон Дайч Шон Дайч
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