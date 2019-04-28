Дайч – про матч з Ман Сіті: Було класно бачити Гвардіолу, який кричить

Головний тренер Бернлі Шон Дайч прокоментував підсумок матчу АПЛ проти Манчестер Сіті (0:1).

"Я дуже пишаюся своїми гравцями, ми намагалися впоратися з фантастичною командою.

Перед матчем я сказав футболістам: "Ми не можемо грати в гру Манчестер Сіті, тому потрібно завдати "містянам" максимум проблем". З цим ми впоралися чудово.

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Було классно бачити, як Гвардіола кричить своїм гравцям, щоб вони бігли до кутового прапорця. Мені було приємно. Потрібно знаходити способи перемагати.

У нас небагатий клуб. Неможливо здобути очки у другій половині сезону, не зігравши добре, тому завжди відчуваєш гордість, коли знаходиш інші шляхи. Коли чуєш від Пепа: "Забери м'яч в кутку!", Це досить дотепно", – передає слова Дайча прес-служба Бернлі.

Зазначимо, Манчестер Сіті мінімально здолав Бернлі й повернувся на вершину АПЛ.

Бернлі – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу