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Дайч – про матч з Ман Сіті: Було класно бачити Гвардіолу, який кричить

20:50 416 Читать на русском
Дайч – про матч з Ман Сіті: Було класно бачити Гвардіолу, який кричить
Шон Дайч / Sky Sports

Головний тренер Бернлі Шон Дайч прокоментував підсумок матчу АПЛ проти Манчестер Сіті (0:1).

 
Серхіо Агуеро 63’
63’ Серхіо Агуеро

"Я дуже пишаюся своїми гравцями, ми намагалися впоратися з фантастичною командою.

Перед матчем я сказав футболістам: "Ми не можемо грати в гру Манчестер Сіті, тому потрібно завдати "містянам" максимум проблем". З цим ми впоралися чудово.

Гвардіола прокоментував важку перемогу Манчестер Сіті над Бернлі

Було классно бачити, як Гвардіола кричить своїм гравцям, щоб вони бігли до кутового прапорця. Мені було приємно. Потрібно знаходити способи перемагати.

У нас небагатий клуб. Неможливо здобути очки у другій половині сезону, не зігравши добре, тому завжди відчуваєш гордість, коли знаходиш інші шляхи. Коли чуєш від Пепа: "Забери м'яч в кутку!", Це досить дотепно", – передає слова Дайча прес-служба Бернлі.

Зазначимо, Манчестер Сіті мінімально здолав Бернлі й повернувся на вершину АПЛ.

Бернлі – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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