– Натомість є у заявці вічно молодий і перспективний український Мессі Супряга. Нам варто очікувати на диво від Владислава у новому сезоні? Вже навіть у контрольній грі хлопчина забив, прорвало! Може, і в офіційних мовчанку перерве.

– Розмовляли якось днями з Олегом Шелаєвим і саме про Супрягу згадали. Дай Боже, щоб він знову грав так, як колись, коли забивав і всі про нього говорили.

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Бажаю йому лише найкращого, але закріпитися у складі йому буде дуже важко , – сказав Михалик для Українського футболу.

Нагадаємо, 25-річний Супряга – вихованець Дніпра. Влітку 2018-го за 6,5 млн євро перейшов в Динамо, однак не зміг закріпитися в київській команді. Виступав в орендах за СК Дніпро-1, Сампдорію та Зорю. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

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