"Для нього ситуація дуже складна. Зараз буде складно знайти команду, яка йому довірятиме. Жека ніколи не приховував, ми всі знаємо, і він завжди нагадував, що у нього є слабкості поза футбольним полем. Любить він погуляти. Він весела людина, яка потребує цього.

Колос опублікував офіційну заяву щодо відрахування Селезньова

Бажаю йому проявити характер. Сподіваюся, що знайдеться команда, яка ще раз повірить в нього і він поб'є рекорд. Можливо не в чемпіонаті України, а десь в Туреччині.

Для кожного футболіста настає важкий момент, коли треба закінчити кар'єру гравця і перемкнутися на щось інше. Дай Боже, щоб це "інше" не було алкоголем", – підкреслив Бєлік у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, раптовий відхід Селезньова із Колоса пов'язують із черговим порушенням режиму – Євген нібито з'явився на матч у стані алкогольного сп'яніння. Сам ветеран це спростував і назвав причиною відходу сімейні обставини.

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