"Чому Шапаренка зарано продавати? Він зробив гру в матчі зі Словаччиною. Його вартість після цього виросла на 2-3 мільйони. Дай Бог, він з бельгійцями зіграє шикарно – ще якийсь плюс. Це хороший актив Динамо. Він добре грає на Євро.

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Моя думка – 15-20 мільйонів євро. 20 мільйонів – це хороша ціна. Якщо ще бельгійцям двічі заб'є, то буде 40 мільйонів. Можливо, Ігор Михайлович захоче 100 мільйонів. Можливо, він думає, що якщо ціна Судакова 60-70 мільйонів, а вони для нього плюс-мінус одного рівня, то він теж, можливо, захоче за 70, за 60, за 50", – сказав Хачеріді в ефірі YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, що 25-річний футболіст у матчі збірної України проти Словаччини забив гол та віддав результативну передачу.

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