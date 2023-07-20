"Мене прийняли дуже-дуже добре. Уже бачу, що команда згуртована, усі хлопці надзвичайно привітні, тому все просто чудово.

Шахтар оголосив про підписання бразильця зі сумнівною репутацією

Я стежив за виступами Шахтаря вже давно – декілька років. Це дійсно великий клуб, у якому завжди було багато бразильських футболістів. І я щасливий опинитися в такій команді!

Чим я зможу допомогти? Маю високу швидкість і, крім захисних функцій, дуже непогано підключаюся до атак, тож сподіваюся проявити свої найкращі риси в Шахтарі, розвиватися разом з командою та принести багато користі клубу. Хочу закріпитися в Шахтарі, добре грати, здобувати трофеї та, як я вже казав, зробити якомога більше для клубу.

А щодо ситуації в Україні... Хотів би висловити свою солідарність і сказати, що ми всі підтримуємо Україну в ці важкі часи. Ми – разом з вами!" – цитує Педрінью офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, бразилець перейшов до табору "гірників" у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 5 років.

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