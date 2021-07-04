"Що я думаю про свій гол? Саме час, чесно кажучи. Мені здається, вже давно справа до цього йшла. Я відчував, що повинен забити і, на щастя, зміг це зробити.

Україна – Англія: Саутгейт назвав головний компонент розгромної перемоги

Єдність команди – це дуже важливо на турнірах. Ти їдеш надовго, до того ж деякі футболісти грають менше, ніж їм хотілося б. Хлопці, які грають мало, поводяться зразково. Ви ж бачите, як ми святкуємо голи.

Англія – це найкраща команда, яку я коли-небудь бачив на турнірах, і ми заслуговуємо на цей результат. Повинні грати так само в найближчі дні. У середу ми маємо один з найголовніших матчів у житті, в якому потрібно віддати абсолютно всі сили, щоб спробувати пробитися у фінал", – цитує Джордана Хендерсона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 31-річний півзахисник вийшов на поле на 57 хвилині, замінивши Деклана Райса. І вже за 6 хвилин він став автором забитого м'яча у ворота збірної України. Це був його перший гол за "Трьох левів" у міжнародній кар'єрі. Загалом він провів за Англію 61 матч.

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