Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розкритикував Рух та Львів за поєдинок 5-го туру УПЛ.

"Нехай на мене не ображаються, але я давно не бачив такої слабкої гри в Прем'єр-лізі. Стільки браку: в передачах, в зупинці м'яча.

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Гравець УПЛ не має права стільки помилятися, а тут суцільні помилки. Була боротьба, а гольові моменти можна порахувати на пальцях однієї руки, а то і менше", – поділився Сабо у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Рух та Львів розійшлись безгольовою нічиєю за мінімуму небезпечних нагод. Львів набрав перше очко в чемпіонаті, але залишився останнім в УПЛ. Рух з двома заліковими балами також перебуває на дні турнірної таблиці.

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