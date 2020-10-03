"Давно не бачив такої слабкої гри в УПЛ": Сабо знищив Рух та Львів за очну зустріч
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розкритикував Рух та Львів за поєдинок 5-го туру УПЛ.
"Нехай на мене не ображаються, але я давно не бачив такої слабкої гри в Прем'єр-лізі. Стільки браку: в передачах, в зупинці м'яча.
Відчайдушна битва аутсайдерів у відеоогляді матчу Рух – Львів
Гравець УПЛ не має права стільки помилятися, а тут суцільні помилки. Була боротьба, а гольові моменти можна порахувати на пальцях однієї руки, а то і менше", – поділився Сабо у коментарі телеканалу Футбол.
Зазначимо, що Рух та Львів розійшлись безгольовою нічиєю за мінімуму небезпечних нагод. Львів набрав перше очко в чемпіонаті, але залишився останнім в УПЛ. Рух з двома заліковими балами також перебуває на дні турнірної таблиці.
Львів і Рух поділили очки в нервовому дербі та залишилися в підвалі турнірної таблиці УПЛ