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Санчес у Севільї повинен замінити Жюля Кунде. Французький оборонець, найімовірніше, перейде в Челсі. Натомість латиноамериканець програв конкуренцію у Тоттенхемі. Крім того, його продаж дозволить отримати кошти на трансфер Ромеро з Аталанти.

До слова, в сезоні 2020/21 Давінсон Санчес провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Раніше він захищав кольори Аякса та Атлетіко Насьйональ на батьківщині.

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