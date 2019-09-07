Давінсон Санчес брутально штовхнув Неймара у рекламний щит – бразилець був не готовий до такого "привітання"

Форвард збірної Бразилії Неймар отримав жорстке "привітання" від захисника збірної Колумбії Давінсона Санчеса.

Зірка збірної Бразилії Неймар повернувся на футбольне поле вперше за 3 місяці у товариському матчі проти Колумбії.

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Суперник бразильців, вочевидь, бажав знову відправити форварда в лазарет. В ігровому епізоді Давінсон Санчен жорстоко штовхнув Неймара, який пролетів кілька метрів та влетів у рекламний щит.

Нагадаємо, що бразилець відзначив своє повернення асистом та голом, хоча це не допомогло переграти Колумбію – на ці забиті м'ячі дублем відповів одноклубник Маліновського Мурієль.

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