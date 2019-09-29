toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Давід Сілва встановив неймовірне досягнення в АПЛ

10:23 213 Читать на русском
Давід Сілва встановив неймовірне досягнення в АПЛ
Давід Сілва / ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва побив черговий рекорд у матчах англійської Прем’єр-ліги.

34’ Домінік Келверт-Левін
 
Габріел Жезус 24’
Ріяд Марез 71’
Рахім Стерлінг 85’
24’ Габріел Жезус
34’ Домінік Келверт-Левін
71’ Ріяд Марез
85’ Рахім Стерлінг

У матчі 7-го туру АПЛ "містяни" у непростому поєдинку здолали Евертон з рахунком 3:1. Ця перемога стала двохсотою у чемпіонаті Англії для капітана Манчестер Сіті Давіда Сілви, повідомляє Opta.

Манчестер Сіті – Уотфорд: Давід Сілва забив найшвидший гол сезону, "містяни" встановили історичний рекорд

На це у гравця пішло 289 матчів. Таким чином, іспанець досяг цієї позначки швидше за всіх в історії Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті повторив рекорд, який тримався 125 років

33-річний Сілва виступає за манкуніанців з 2010 року. Всього на його рахунку 404 матчі, в яких він забив 72 голи і віддав 134 результативні передачі.

Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги

blog_ava
"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом
09:57
4806
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Давід Сілва Давід Сілва Евертон - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
31
хв
Наполі
13:30
Брешія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук