Давід Сілва встановив неймовірне досягнення в АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва побив черговий рекорд у матчах англійської Прем’єр-ліги.

У матчі 7-го туру АПЛ "містяни" у непростому поєдинку здолали Евертон з рахунком 3:1. Ця перемога стала двохсотою у чемпіонаті Англії для капітана Манчестер Сіті Давіда Сілви, повідомляє Opta.

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На це у гравця пішло 289 матчів. Таким чином, іспанець досяг цієї позначки швидше за всіх в історії Прем'єр-ліги.

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33-річний Сілва виступає за манкуніанців з 2010 року. Всього на його рахунку 404 матчі, в яких він забив 72 голи і віддав 134 результативні передачі.

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