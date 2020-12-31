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Давід Сілва та Стоунз повернулися до загальної групи Манчестер Сіті

17:08 102 Читать на русском
Давід Сілва та Стоунз повернулися до загальної групи Манчестер Сіті
Давід Сілва / BBC

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан гравців, які пропускали останні матчі через пошкодження.

"Сане досі травмований. Ляпорт вже тренується за індивідуальною програмою. Думаю, через 7-10 днів він повернеться до загальної групи. Щодо Стоунза та Давіда Сілви, то вони вже працюють у загальній групі", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер "містян".

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Зазначимо, що Стоунз та Давід Сілва востаннє виходили на поле у матчі проти Манчестер Юнайтед 7 грудня.

Нагадаємо, завтра Манчестер Сіті зіграє проти Евертона у 21 турі АПЛ. Наразі команда Гвардіоли посідає 3 місце у турнірній таблиці.

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Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Давід Сілва Давід Сілва
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