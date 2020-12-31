Давід Сілва та Стоунз повернулися до загальної групи Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан гравців, які пропускали останні матчі через пошкодження.

"Сане досі травмований. Ляпорт вже тренується за індивідуальною програмою. Думаю, через 7-10 днів він повернеться до загальної групи. Щодо Стоунза та Давіда Сілви, то вони вже працюють у загальній групі", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер "містян".

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Зазначимо, що Стоунз та Давід Сілва востаннє виходили на поле у матчі проти Манчестер Юнайтед 7 грудня.

Нагадаємо, завтра Манчестер Сіті зіграє проти Евертона у 21 турі АПЛ. Наразі команда Гвардіоли посідає 3 місце у турнірній таблиці.

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