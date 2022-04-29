Давід Сілва продовжив контракт з Реал Сосьєдадом – екс-зірка Ман Сіті готовий грати до 37 років
22:18 - Читать на русском
Реал Сосьєдад і півзахисник Давід Сілва домовилися про продовження співпраці.
Нова угода ветерана розрахована до літа 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.
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Для Сілви це другий сезон у складі Сосьєдада після 10 років виступів за Ман Сіті. Хавбек продовжує отримувати ігрову практику і приносити користь команді – 29 матчів, один гол та 4 асисти. У січні наступного року йому виповниться 37.
Додамо, що Реал Соьєдад майже гарантував собі єврокубки на наступний сезон, посідаючи 6 сходинку чемпіонату Іспанії.
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