Нова угода ветерана розрахована до літа 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.

Атлетіко готує хитру схему викупу Грізманна в Барселони – завадить лише одна умова

Для Сілви це другий сезон у складі Сосьєдада після 10 років виступів за Ман Сіті. Хавбек продовжує отримувати ігрову практику і приносити користь команді – 29 матчів, один гол та 4 асисти. У січні наступного року йому виповниться 37.

Додамо, що Реал Соьєдад майже гарантував собі єврокубки на наступний сезон, посідаючи 6 сходинку чемпіонату Іспанії.

"Я б навіть Куртуа не ставив": екс-гравець Реала закликає випустити Луніна та ще 10 резервістів