Давід Сілва оголосив, що покине Манчестер Сіті в кінці наступного сезону

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва вирішив завершити свої виступи за манкуніанський клуб.

"Наступний сезон стане останнім. Спочатку клуб говорив про два роки, але я вирішив залишитися ще на один. Закінчу через 10 років в команді, це буде завершений цикл, хороша кругла дата. У мене є сім'я, я хочу проводити більше часу з нею" , – сказав Сілва.

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Контракт з клубом у іспанського футболіста закінчується 30 червня 2020 року. Сілва виступає за Манчестер Сіті з літа 2010 року.

У минулому сезоні 33-річний футболіст провів 50 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 10 голів і 14 передач. Всього Сілва відіграв за Манчестер Сіті 396 зустрічей, забив 71 м'яч і зробив 129 результативних передач.

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У складі Ман Сіті Сілва чотири рази ставав чемпіоном Англії, стільки ж разів він вигравав Кубок англійської ліги. Також іспанець завоював два трофеї Кубка Англії і один Суперкубок Англії.