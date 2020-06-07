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Давід Сілва може скласти компанію Манджукічу в Катарі

22:19 85 Читать на русском
Давід Сілва може скласти компанію Манджукічу в Катарі
Давід Сілва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сіті Давід Сілва має хорошу нагоду поповнити список європейських зірок на Близькому Сході.

Катарський Аль-Духайль готовий запросити 34-річного іспанця, повідомляє Mirror.

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Сілва влітку покине Манчестер Сіті на правах вільного агента, і його вже встигли сватати в рідну Валенсію та Інтер Маямі. Втім, Аль-Духайль налаштований дати бій конкурентам. Для катарців не стануть проблемою жодні фінансові вимоги хавбека. В команді вже виступає екс-форвард Ювентуса Маріо Манджукіч, який отримує 8 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Давід Сілва провів 19 матчів в АПЛ, забив 3 м'ячі та оформив 7 результативних передач.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Аль-Духайль Аль-Духайль Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Давід Сілва Давід Сілва
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