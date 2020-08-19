Давід Сілва – про перехід в Реал Сосьєдад: Їхній стиль мені ідеально підходить

"Я отримав кілька пропозицій, але вибрав Сосьєдад, тому що цей клуб добре грає, їхній стиль ідеально підходить мені.

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Крім того, я також знаю це місто, тому що грав в Ейбарі. Прекрасні відчуття. Після підписання контракту я отримав багато добрих повідомлень від різних людей. Я приїхав в гарне місто, дуже спокійне. Я приймав рішення разом зі сім'єю.

У минулому році я багато спостерігав за Ла Лігою, переглядав багато матчів Сосьєдада. Вони грають дуже добре, відмінно володіють м'ячем, у них прекрасний тренер, тут є хороший склад. Це буде захопливий виклик. Мені не терпиться приступити до роботи якнайшвидше", – наводить слова Сілви Football Italia.

Нагадаємо, Давід Сілва підписав контракт з Реал Сосьєдадом до літа 2022-го. До цього іспанець виступав за Манчестер Сіті.

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