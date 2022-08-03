"Ліга чемпіонів – це вершина футболу. Вона перетворюється на закриту вечірку, тому ми повинні щасливі бути її частиною. Давид проти Голіафа – ось як називається цей матч з Динамо. Саме це робить футбол таким захоплюючим. Як і Давид, ми мобілізуємо всю нашу чорно-білу відвагу.

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Якщо з Лігою чемпіонів не вийде, то Штурм заробить свої мільйони у Лізі Європи. Ліга Європи насправді є новою Лігою чемпіонів для таких чемпіонатів, як Австрія. А ось найвищий клас із нашими ресурсами був би справжнім дивом. Ми віримо в це, доки є шанс. Що зроблю, якщо вийдемо у груповий етап ЛЧ? Стригтись наголо не буду, краще виберусь на гору Дахштайн і почеплю там прапор Штурма. Це складніше", – заявив Яук в коментарі Krone.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться сьогодні, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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