У послугах бразильця зацікавлений Фламенго, який планує зробити іменитого оборонця останнім підписанням у поточне трансферне вікно, повідомляє globoesporte.

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Перевагою бразильського клубу є те, що Луїс не бажає продовжувати виступати у Європі. Наразі він перебуває у статусі вільного агента, тож підписати захисника можна буде і впродовж сезону.

До слова, Давід Луїс у минулій кампанії виступав у складі Арсенала, де відіграв 30 матчів та забив 2 голи, проте покинув команду по завершенні контракту.

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