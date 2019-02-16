Давід Луїс: Всі в Челсі вірять у Саррі та його стиль гри

Захисник Челсі Давід Луїс запевнив, що наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі користується повною довірою гравців, незважаючи на низькі результати клубу.

"Ми проводили багато зустрічей, на яких піднімалося питання філософії Саррі. Гравці могли сказати про своє невдоволення, але цього не сталося через те, що всі в нього вірять.

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Ми програли, можливо, найкращій команді світу на даний момент (поразка від Манчестер Сіті 0:6 – прим.). Вони були кращі за нас від початку і до кінця. Ми програли кілька зустрічей, але це частина процесу. Команди, які зараз перебувають нагорі турнірної таблиці, очолюються наставниками, які працюють в них більше трьох років", – цитує Луїса офіційний сайт Челсі.

Після 26-ти турів АПЛ Челсі посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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