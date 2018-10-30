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Давід Луїс у захваті від роботи із Саррі

29 жовтня 23:02 346 Читать на русском
Давід Луїс у захваті від роботи із Саррі
Давід Луїс / Фото: Sky Sports

Захисник Челсі Давід Луїс поділився враженнями від роботи під керівництвом Мауріціо Саррі.

"Я дуже радий, що Саррі очолив Челсі. Мауріціо – хороша людина. Він розвиває нас як гравців і намагається допомогти кожному з нас стати кращими. З ним дуже легко знайти спільну мову.

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Він – наш лідер, і він навчив нас мислити позитивно. Тепер ми знову щасливі. Коли ви не відчуваєте себе щасливими, то складно щось змінити. Ми щасливі грати в той футбол, якого він нас навчає. Наша команда – одна з найкращих у світі, про що Саррі нам постійно нагадує. Тому ми з повною віддачею і задоволенням працюємо на кожному тренуванні", – цитує Луїса The Independent.

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Теги
Англія Челсі Челсі Давід Луїс Давід Луїс Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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