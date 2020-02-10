Давід Луїс познущався над сплячими гравцями Арсенала, за що отримав стусана від молодого форварда

Незважаючи на провальну половину сезону Арсенала, Давід Луїс знаходить час для жартів над партнерами по команді.

Під час поїздки на тренування Арсенала Давід Луїс вирішив, що буде дуже дотепно пожартувати над сплячими одноклубниками.

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Бразильський захисник підкрадався до своїх "жертв" і закривав їм ніс. У пастку Луїса потрапили Сака, Пепе, Холдінг та Джо Віллок, який не оцінив жарту. Молодий нападник без роздумів вдарив Луїса, але, схоже, 32-річний гравець сильно не постраждав.

Після 25-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 10-й сходинці, відстаючи від 4-ї сходинки на 10 очок.

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