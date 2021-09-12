Захисник Давід Луїс повернувся на батьківщину після 14 років виступів у Європі.

Ветеран підписав контракт з Фламенго до грудня 2022 року, інформує офіційний сайт бразильського клубу.

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Влітку Луїс отримав статус вільного агента після завершення угоди з Арсеналом. Захисник покинув Бразилію 14,5 років тому, приєднавшись до Бенфіки. Центрбек також встиг пограти за ПСЖ та Челсі, з яким вигравав Лігу чемпіонів 2011/12.

Нагадаємо, раніше за схожим сценарієм продовжив кар'єру Вілліан. Щоправда, екс-зірка Шахтаря сам розірвав контракт з Арсеналом і погодився перейти в Корінтіанс.

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