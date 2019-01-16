Давід Луїс може знову об'єднатись з Фабрегасом в Монако

Бразильський оборонець лондонського Челсі Давід Луїс може перебратись у чемпіонат Франції.

На хвилі підписання Сеска Фабрегаса керівництво Монако хоче отримати ще одного гравця "синіх" Давіда Луїса, повідомляє Footmercato.

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31-річний бразилець зараз веде переговори з Челсі щодо продовження контракту, але сторони далекі від згоди.

Чинна угода захисника із лондонським клубом завершується влітку, тому можна очікувати, що Луїс поповнить ряди Монако на правах вільного агента.

В поточному сезоні АПЛ Давід провів 21 матч, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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