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Давід Луїс може знову об'єднатись з Фабрегасом в Монако

12:13 319 Читать на русском
Давід Луїс може знову об'єднатись з Фабрегасом в Монако
Сеск Фабрегас та Давід Луїс / Фото ФК Челсі

Бразильський оборонець лондонського Челсі Давід Луїс може перебратись у чемпіонат Франції.

На хвилі підписання Сеска Фабрегаса керівництво Монако хоче отримати ще одного гравця "синіх" Давіда Луїса, повідомляє Footmercato.

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31-річний бразилець зараз веде переговори з Челсі щодо продовження контракту, але сторони далекі від згоди.

Чинна угода захисника із лондонським клубом завершується влітку, тому можна очікувати, що Луїс поповнить ряди Монако на правах вільного агента.

В поточному сезоні АПЛ Давід провів 21 матч, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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