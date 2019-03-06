Давід Луїс: Гравці перебувають в чудовому настрої перед матчем з Динамо

Захисник Челсі Давід Луїс розповів про атмосферу в команді перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Зараз гравці перебувають у чудовому настрої. Адже ми добре зіграли у фіналі Кубка ліги, хоч і поступились Манчестер Сіті, а потім перемогли у важкому матчі з Тоттенхемом.

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У нас дійсно важкий графік, але я віддаю перевагу грати матчі, а не тренуватися. Упевнений, що ми впораємося з цими навантаженнями.

Саррі – великий тренер і велика людина, характер якої не поміняється через кілька невдалих результатів. Він дуже любить футбол, і прививає цю любов усім нам", – цитує Луїса офіційний твіттер Челсі.

Нагадаємо, матч 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок о 22:00.

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