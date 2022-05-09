В рамках 5-го туру чемпіонату Бразилії "червоно-чорні" зазнали мінімальної поразки, яка стала для них другою поспіль. У стартових п'яти турах Фламенго виграв лише один матч і розташувався безпосередньо у біля зони вильоту.

Де Пена черговим асистом в Бразилії допоміг екс-легіонеру Шахтаря забити перший гол у кар'єрі

Гра проти Ботафого починалася не так вже й погано. Габігол навіть відкрив рахунок, але радіти довелося недовго. Відеоасистенти зафіксували офсайд. А от по перерві стало зовсім сумно. Зокрема, Давіду Луїсу. Спочатку досвідчений захисник помилився, коли суперник забивав, а наприкінці матчу змарнував розкішний шанс врятувати Фламенго від поразки.

Досвідчений бразилець бив із меж штрафного, але запустив м'яч значно вище воріт. Відео відразу стало вірусним в інтернеті.