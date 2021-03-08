Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе буде дуже бажаним трансфером для Ліверпуля – фанати готові пожертвувати власні кошти на зіркового француза.

"Оскільки у Ліверпуля недостатньо коштів для здійснення цього трансферу, ми подумали, що можемо взяти його на себе і зібрати кошти з усіх уболівальників з усього світу.

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Давайте шокуємо футбольний світ. У світі приблизно 100 млн фанатів Ліверпуля. Якщо всі візьмуть участь, то з одного вболівальника буде потрібно всього по 2,5 фунти стерлінгів, і тоді ми зможемо зібрати достатньо грошей для початку переговорів з Кіліаном.

Давайте об'єднаємося для здійснення першого в історії і найбільшого трансферу на гроші уболівальників. Створимо історію", – зазначили фанати Ліверпуля Харрі Гловера та Денні Демпсі-Парр на GoFundMe. Додамо, що їм вже вдалось зібрати близько 4 тисяч фунтів.

До слова, Мбаппе провів 32 поєдинки у складі ПСЖ у поточному сезоні, відзначившись 25 голами та 9 голами.

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