– Досвідчені футболісти нам потрібні у кожну лінію. У нас зараз із досвідчених лише воротар Бандура, захисник Нємчанінов та нападник Коломоєць. Та й то, на превеликий жаль, він отримав травму і не зміг дограти свій перший матч проти Ворскли.

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Нам хотілося б бачити досвідченого футболіста в опорній зоні. Вітенчуком я задоволений, але потрібні рівноцінні заміни. Це добре, що ми так чемпіонат пройшли, проте ми могли б посилювати гру, тож хотілося б ще одного-двох досвідчених футболістів побачити у складі.

– Щодо Селезньова ходить багато чуток…

– Ні, давайте, по Селезньову я взагалі нічого говорити не буду, – заявив Шаран у коментарі FanDay.

Нагадаємо, контракт 37-річного нападника був розрахований до наступного літа, але, за інформацією ЗМІ, сторони розірвали його достроково. У нинішньому сезоні Селезньов провів лише 7 хвилин на полі і не відзначався результативними діями.

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