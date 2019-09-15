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Сульшер скептично оцінив рівень гри Манчестер Юнайтед у переможному матчі проти Лестера

13:30 152 Читать на русском
Сульшер скептично оцінив рівень гри Манчестер Юнайтед у переможному матчі проти Лестера
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед відзначив певні проблеми команди, попри здобуття трьох очок в матчі з "лисицями".

8’ Маркус Рашфорд
 
8’ Маркус Рашфорд

"Давайте не будемо обманювати себе – ми не показали чудову гру. Перші 25 хвилин були фантастичними, але ми поступово втрачали контроль. В кінці нам вдалося його повернути.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Це, ймовірно, був перший раз в поточному сезоні, якщо не брати до уваги матч з Челсі, коли нам доводилося захищатися всією командою протягом тривалих відрізків. Радий, що нам вдалося не пропустити.

МЮ відмінно оборонявся. Звичайно, ми хочемо грати краще, більше контролювати м'яч, домінувати, але іноді тобі протистоїть команда, яка здатна завдати проблем. Думаю, ми добре впоралися", – цитує Сульшера Sky Sports.

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Нагадаємо, важкі три очки допомогли МЮ посісти 4-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ, Лестер опустився на п'яту позицію.

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