На момент початку матчу Челсі – Ліверпуль команда Гвардіоли відірвалася від найближчого переслідувача на 11 очок, але мерсисайдці можуть скоротити відставання до 6-ти балів.

Гвардіола визнав, що Манчестер Сіті незаслужено обіграв Арсенал

Багато хто вже впевнений у чемпіонстві "містян". Навіть Томас Тухель визнав, що кадрова ситуація заважає Челсі претендувати на титул, а Юрген Клопп теж зізнався, що навіть не думає про відставання від Сіті. Однак Гвардіола, попри 11-матчеву переможну серію своїх підопічних, впевнений, що боротьба за титул АПЛ лише розпочинається.

"Кажете, Манчестер Сіті стане чемпіоном? Якщо так, то давайте нам трофей, ми поїдемо у відпустку на Мальдіви. Звісно, зарано говорити про титул. Зараз у нас є 5-6 днів для підготовки до матчу Кубка, а потім у Манчестер Сіті гра чемпіонату проти Челсі. У нас є кілька гравців з COVID-ом і травмами. Все ще може змінитися", – цитує Гвардіолу Liverpool Echo.

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