"На футбольному матчі я тут жодного разу не була. У Дубаї якось більше чоловіче населення присутнє на стадіоні. Жінкам тут не прийнято ходити на футбольні матчі, хоча, по-моєму, можна.

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Сергій теж мені каже: "Давай поки будеш вдома дивитися". Перший час і Микита не їздив на матчі. Зараз тільки на товариські ігри Сергій може взяти його. На офіційні матчі не пускають дітей до 12 років. Це, на мою думку, пов'язано з ковідом.

Сергій стежить за матчами Динамо, за матчами збірної України. Завжди уболіваємо всім серцем", – сказала Ганна в ефірі SportArenaTV.

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