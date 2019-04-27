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Дава вірить у позитивний результат гри з Шахтарем

09:36 42 Читать на русском
Дава вірить у позитивний результат гри з Шахтарем
Джойксім Дава / ФК Маріуполь

Захисник Маріуполя Джойскім Дава поділився очікуваннями від матчу 26-го туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Ми будемо грати проти однієї з кращих команд чемпіонату. Але це задоволення – перевірити себе з таким суперником. Вийдемо на поле з відповідним настроєм.

Одразу 6 гравців Шахтаря пропустять наступний матч

Чому б нам не здобути позитивний результат в грі з Шахтарем?" – розповів Дава в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Маріуполь зустрінеться з Шахтарем завтра, 28 квітня. Початок матчу – о 14:00.

Хавбек Шахтаря Майкон був прооперований та пропустить більше ніж півроку

Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Джойскім Дава Джойскім Дава Маріуполь - Шахтар
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