Дава вірить у позитивний результат гри з Шахтарем

Захисник Маріуполя Джойскім Дава поділився очікуваннями від матчу 26-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Ми будемо грати проти однієї з кращих команд чемпіонату. Але це задоволення – перевірити себе з таким суперником. Вийдемо на поле з відповідним настроєм.

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Чому б нам не здобути позитивний результат в грі з Шахтарем?" – розповів Дава в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Маріуполь зустрінеться з Шахтарем завтра, 28 квітня. Початок матчу – о 14:00.

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