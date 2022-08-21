"Легендарна історія, як одного разу ми взяли Зозулю і Гармаша на полювання. Цікаво було. У нас був вихідний, здається. Я запропонував їм поїхати на полювання.

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Один приїхав в екіпіруванні збірної України, інший – в динамівському. Рома Зозуля стояв зі мною, а Гармаш – з моїм товаришем. Коли кабана побачили, то було цікаво... Ваня каже: "Я повертаю голову, а Гармаш вже сидить на березі. На метри три заліз".

А Зозуля – зі мною, ми ще й заганяли і взяли тоді кабана. Я йому сказав: "Ти з першого разу пішов на полювання і одразу був трофей". Йому сподобалося.

З Гармашем ходили на фазана. Дали йому рушницю. Кажу: "Треба йти перед собою, не можна повертатися вліво-вправо, бо там люди". Коли я зрозумів, що він повернувся раз-другий, то тихенько взяв рушницю, розрядив і віддав йому. Сказав, що вона заряджена, але він ходив з порожньою. Така була історія", – розповів Михалик в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, 38-річний Михалик після відходу з Динамо встиг пограти за Локомотив, а зараз працює тренером у Волині та активно допомагає українським військовим на фронті. Роман Зозуля перебуває у статусі вільного агента в Іспанії, а Денис Гармаш досі виступає за Динамо.

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