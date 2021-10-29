Колишній оборонець збірної України Богдан Бутко підірвав мережу несприйняттям заяви хавбека Аделаїди Юнайтед Джошуа Кавалло про те, що той є відкритим геєм.

Вихованець Шахтаря поділився своїм ставленням до ЛГБТ-спільноти в коментарі FanDay.

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"Серед них є такі хлопці, які розмножуються. Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого. Як можна на це заплющувати очі?

Чи були у командах представники нетрадиційної сексуальної орієнтації? Конкретно помічені не були. Але деякі мали свої якісь замашки, а там незрозуміло, як воно насправді. Я вже не пам'ятаю. Стільки команд та гравців було.

У душі купається 20 людей, а хтось починає заглядати, дивитись на щось. Якби побачив, що в мого одноклубника на мене ерекція, просто вийшов би чи дав би йому по пиці", – зізнався Бутко.

Нагадаємо, що камінг-аут Кавалло підтримала низка футбольних зірок. Зокрема, Барселона та зірки Прімери підтримали австралійського футболіста-гея.

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