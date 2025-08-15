Аль-Хіляль продовжує готуватися до старту чемпіонату Саудівської Аравії, здобувши перемогу в черговому спарингу.

Команда Сімоне Індзагі з рахунком 3:2 перемогла Вальдхоф Мангейм – клуб третього дивізіону Німеччини. Суперники влаштували шоу, наколотивши 5 голів за стартові 35 хвилин.

Усі м'ячі Аль-Хіляля – шедеври. Флангові захисники Тео Ернандес та Жоау Канселу відзначилися розкішними ударами з-за меж карного майданчика. Не пішов з поля без гола і Дарвін Нуньєс. Екс-форвард Ліверпуля скористався "передачею-скорпіоном" від Малкома, який колись забруднився виступами за пітерський Зеніт.

Щоправда, Аль-Хіляль явно має проблеми в обороні, дозволивши скромному супернику двічі вразити ворота Буну. У Сімоне Індзагі залишається 2 тижні до першого матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Ріяда (29 серпня).

