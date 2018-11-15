Дарміан знову хоче вирватися з Манчестер Юнайтед, однак Моурінью прагне його зберегти

Італійський захисник Маттео Дарміан планує якнайшвидше припинити співпрацю з англійським клубом.

Дарміан намагався попрощатися з Манчестер Юнайтед ще влітку, адже в минулому сезоні йому не довіряли. Клуб заблокував трансфер, але у поточному сезоні італійцю також не дають ігрового часу – лише один матч у чемпіонаті за "червоних дияволів".

Маттео знову хоче втекти з Олд Траффорд. Він має декілька варіантів в Італії – предметний інтерес проявляли Наполі та Інтер. Втім, Жозе Моурінью не хоче відпускати гравця, повідомляє ESPN. Головний тренер Манчестер Юнайтед хоче зберегти Дарміана принаймні до літа, адже він зможе підстрахувати обидва фланги оборони у випадку травм основних виконавців.

Нагадаємо, що Дарміан перейшов у Манчестер Юнайтед в 2015 році з Торіно за 16 млн фунтів. Його контракт з клубом розрахований до літа 2019-го.

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