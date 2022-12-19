"ФІФА могла зупинити війну. Був впевнений тоді й залишаюсь впевненим досі, що навесні 2014-го міжнародна футбольна федерація могла не допустити війну. Варто було лише позбавити московитів права на проведення світового фіналу 2018 року у відповідь на агресію в Криму та на сході України. Тоді вони ще ховалися, маскуючись під "зелених чоловічків" і знімаючи номери з військової техніки. Не знали, як світ на це зреагує.

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Світ не зреагував. "Стурбованість" не рахується. Якби ж їх тоді позбавили футбольного фіналу, це був би потужний сигнал. Тоді ще не пролилася кров і всередині країни-агресора не були готові до війни. Натомість, все залишилось як було. Пригадайте, що влітку 2018-го до ворогів на футбол поїхали тисячі українців, а частина наших журналістів, захлинаючись, живописала московське футбольне свято.

А що ФІФА? Давайте не забувати, що відсторонення московитів від футболу стало наслідком відмови поляків грати з ними цього березня відбірні матчі. А якби це були не поляки? Можливо тоді, на трибуні вчорашнього фіналу, ми побачили б не лише Макрона. Тому дарма Зеленський обурюється, що йому не дали слова перед фіналом. ФІФА нам у війні аж ніяк не помічниця. Доведеться якось самим", – написав Несенюк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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