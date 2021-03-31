Даремний подвиг Жерсона у відеоогляді матчу Люксембург – Португалія – 1:3
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Люксембург не зміг стримати Португалію у 3 турі відбору на ЧС. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
30’ Жерсон Родрігес
86’ Максім Шано
Діогу Жота 45+2’
Жоау Палінья 80’
30’ Жерсон Родрігес
45+2’ Діогу Жота
80’ Жоау Палінья
86’ Максім Шано
Господарі сенсаційно вийшли вперед на 30 хвилині – Жерсон Родрігес головою "підрізав" подачу Сінані. Гол форварда Динамо лише розлютив Португалію. Ще до перерви чемпіони Європи відігралися зусиллями Жоти.
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У другій половині фаворит забрав своє. Кріштіану Роналду відзначився першим голом у відборі на ЧС, а Жоау Палінья закріпив перевагу піренейців – 1:3.
Перший тайм:
Другий тайм:
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