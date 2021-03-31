Люксембург не зміг стримати Португалію у 3 турі відбору на ЧС. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Господарі сенсаційно вийшли вперед на 30 хвилині – Жерсон Родрігес головою "підрізав" подачу Сінані. Гол форварда Динамо лише розлютив Португалію. Ще до перерви чемпіони Європи відігралися зусиллями Жоти.

Португалія у важкому матчі перемогла Люксембург – "селесао" очолили групу А, Жерсон Родрігес знову забив

У другій половині фаворит забрав своє. Кріштіану Роналду відзначився першим голом у відборі на ЧС, а Жоау Палінья закріпив перевагу піренейців – 1:3.

Перший тайм:

Другий тайм: