Данкан перейшов у Фіорентину – його агент звинуватив Ліверпуль у "психологічному насильстві"

Юний форвард Боббі Данкан змінив англійський Ліверпуль на італійську Фіорентину. Він є кузеном легенди "червоних" Стівена Джеррарда.

Талановитий англієць став гравцем "фіалок", повідомляє офіційний сайт флорентійців.

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Данкан підписав із Фіорентиною контракт за схемою 3+2. Ліверпуль за 18-річного нападника отримає орієнтовно 2 млн фунтів. Окрім того, мерсисайдці зароблять 20 % із наступного трансферу родича Стіві Джі. Форвард прагнув покинути Ліверпуль цього літа, оскільки не бачив кар'єрних перспектив у клубі.

Варто відзначити, що Боббі Данкан перебрався на Енфілд влітку минулого року, покинувши Манчестер Сіті. В минулому сезоні він забив 25 голів за Ліверпуль U-18.

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