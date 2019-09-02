toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Данкан перейшов у Фіорентину – його агент звинуватив Ліверпуль у "психологічному насильстві"

21:48 290 Читать на русском
Данкан перейшов у Фіорентину – його агент звинуватив Ліверпуль у "психологічному насильстві"
Боббі Данкан / Sports Illustrated

Юний форвард Боббі Данкан змінив англійський Ліверпуль на італійську Фіорентину. Він є кузеном легенди "червоних" Стівена Джеррарда.

Талановитий англієць став гравцем "фіалок", повідомляє офіційний сайт флорентійців.

"Він 4 дні не виходив з кімнати": кузен Джеррарда отримав психологічну травму через керівництво Ліверпуля

Данкан підписав із Фіорентиною контракт за схемою 3+2. Ліверпуль за 18-річного нападника отримає орієнтовно 2 млн фунтів. Окрім того, мерсисайдці зароблять 20 % із наступного трансферу родича Стіві Джі. Форвард прагнув покинути Ліверпуль цього літа, оскільки не бачив кар'єрних перспектив у клубі.

Варто відзначити, що Боббі Данкан перебрався на Енфілд влітку минулого року, покинувши Манчестер Сіті. В минулому сезоні він забив 25 голів за Ліверпуль U-18.

Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду

blog_ava
Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо
08:25
11322
Теги
Трансфери Боббі Данкан Боббі Данкан Фіорентина Фіорентина Ліверпуль Ліверпуль Італія Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
28
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук