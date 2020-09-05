Провідні суддівські експерти Мирослав Ступар та Сергій Шебек дали свою оцінку діям арбітра в епізоді з голом у ворота українців, який, у підсумку, мав вирішальне значення для нашої збірної.

Вчора, 4 вересня, молодіжна збірна України у рамках шостого туру відбору до Євро-2021 зустрічалась на виїзді з однолітками з Данії. Підопічні Ротаня вели в рахунку по ходу матчу, однак вже у доданий час пропустили у скандальному епізоді і змушені були задовольнитись нічиєю. Прикро й те, що українці перебували у вкрай скрутному положенні у своїй групі і їм необхідна була лише перемога, яку фактично вкрав у них головний суддя матчу Йохім Кампіс з Нідерландів.

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Суддівські експерти – екс-арбітри ФІФА Мирослав Ступар та Сергій Шебек – ретельно проаналізувавши гольовий епізод прийшли до однакового висновку: гол був забитий з порушенням правил, а рефері не впорався зі своєю роботою.

"Воротар (Дмитро Білик – прим.) уже поклав руки на м'яч, тобто, він його контролював. Гол забитий з порушенням", – зазначив Шебек.

"Арбітр психологічно нестійкий: фактор забитого м'яча в компенсований час господарями поля і рахунок гри були вирішальними", – резюмував Ступар у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, вже 8 вересня молодіжка зіграє проти збірної Фінляндії. Матч відбудеться 8 вересня у Гельсінкі на Олімпійському стадіоні, початок поєдинку о 19:00.

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